Konflikt zwischen Indien und Pakistan Weitere Eskalation: Luftraum geschlossen, Kriegsschiffe verlegt

10.05.2025

Ein Soldat auf einem indischen Kriegsschiff (Archivbild): Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan wachsen. (Quelle: IMAGO/Russian Pacific Fleet Press Offi/imago)

Zwischen Pakistan und Indien gibt es weiterhin militärische Konfrontationen. Der Luftraum über Pakistan wurde nach Raketenangriffen gesperrt.

Indien hat nach Angaben der pakistanischen Armee drei Luftwaffenstützpunkte mit Raketen angegriffen. Dabei handele es sich um die pakistanischen Stützpunkte Nur Khan, Murid und Shorkot, sagte Armeesprecher Ahmed Sharif Chaudhry am Samstag im Fernsehen. Er sprach von einer "unverhohlenen Aggression" und kündigte eine "Antwort" seines Landes an. Der Luftwaffenstützpunkt Nur Khan in Rawalpindi, wo sich das Hauptquartier der pakistanischen Armee befindet, liegt etwa zehn Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt. Pakistan sperrte daraufhin seinen Luftraum.

Indien verlegt Kriegsschiffe Richtung Pakistan

Am Freitag war bekannt geworden, dass indische Kriegsschiffe, die mit Überschall-Marschflugkörpern ausgerüstet sind, in den vergangenen Tagen näher an Pakistan herangerückt sind. Das berichtet der britische "Telegraph". Eine indische Verteidigungsquelle sagte, dass Neu-Delhi seine westliche Flotte näher an das nördliche Arabische Meer verlegt habe, wodurch sie in Schlagdistanz zu Karatschi, dem größten Hafen Pakistans, gekommen sei.

"Wir sind wachsam und bereit, jeder gegnerischen Bedrohung zu begegnen. Die Bewegung der Kampfflugzeuge und anderer Marineinstrumente dient der Überwachung und Abschreckung", so die Quelle gegenüber "The Telegraph". Die Schiffe befinden sich in internationalen Gewässern. Der Verband besteht aus einem Flugzeugträger, Zerstörern, Fregatten und U-Booten und befindet sich etwa 300 bis 400 Meilen vor der pakistanischen Küste.

Drohnenangriffe in der Kaschmir-Region

Im neu entfachten Kaschmir-Konflikt hatten Indien und Pakistan zuvor ihre gegenseitigen Angriffe den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Nach Angaben der indischen Armee flog Pakistan am Freitag Drohnenangriffe auf den indischen Teil von Kaschmir und bombardierte unter anderem die Stadt Jammu. Zuvor hatte Islamabad Neu Delhi beschuldigt, eine Eskalation zwischen den beiden Atommächten voranzutreiben.

Am Mittwochmorgen war der jahrzehntealte Kaschmir-Konflikt militärisch eskaliert: Indien bombardierte mehrere Ziele in Pakistan, Islamabad antwortete mit Artilleriefeuer. Seitdem wurden mindestens 50 Menschen getötet. International löste die Verschärfung der Lage Besorgnis aus. Die USA, Deutschland und die EU-Kommission riefen beide Seiten zur Deeskalation auf.