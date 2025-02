Aktualisiert am 10.02.2025 - 17:53 Uhr

Hamas-Kämpfer bei einer Geiselübergabe: Insgesamt sollen in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas 33 Geiseln freikommen. (Quelle: Abed Rahim Khatib/dpa/dpa-bilder)

Die Hamas hat erklärt, dass sie die Freilassung der Geiseln aufgrund angeblicher israelischer Verstöße "bis auf Weiteres" aussetzen werde. Die für den kommenden Samstag geplante Freilassung werde verschoben, bis Israel "seine Verpflichtungen erfüllt", erklärte der Sprecher des bewaffneten Hamas-Arms Essedin al-Kassam-Brigaden, Abu Ubaida, am Montag.

Zu den Verstößen gehören laut der Hamas "die Verzögerung der Rückkehr der Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen, gezielter Artillerie- und Gewehrbeschuss in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens und die Nichtzulassung der vereinbarten Einfuhr von Hilfsgütern aller Art". Die Hamas habe sich nach eigenen Angaben an alle Vereinbarungen gehalten.