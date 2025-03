Kanadas neuer Premierminister Mark Carney sieht durch die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump eine Zeitenwende im Verhältnis zu den USA gekommen. "Die alte Beziehung, die wir zu den Vereinigten Staaten hatten und die auf einer vertiefenden Integration unserer Volkswirtschaften und einer engen sicherheitspolitischen und militärischen Zusammenarbeit beruhte, ist vorbei", sagte Carney am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten in Ottawa.

Trump habe mit seinem Verhalten die Beziehung zwischen den Nachbarstaaten nachhaltig verändert. "Es gibt kein Zurück", sagte Carney. "Es ist offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten kein verlässlicher Partner mehr sind". Zugleich kündigte Carney ein Gespräch mit Trump in den kommenden Tagen an. Er werde mit der US-Regierung aber keine Verhandlungen über Handelsfragen führen, solange der Präsident keinen "Respekt" gegenüber Kanada zeige.

Trump löste in Kanada massiven Unmut aus

Tatsächlich musste Carney nicht lange auf sein erstes Gespräch mit Trump warten. Am Freitag rief der US-Präsident den Premierminister an. "Es war ein äußerst produktives Gespräch, wir sind uns in vielen Dingen einig und werden uns unmittelbar nach den bevorstehenden Wahlen in Kanada treffen", schrieb Trump anschließend auf seiner Plattform Truth Social. Die Wahlen sollen am 28. April stattfinden. In seinem Post nannte Trump Carney dabei auch korrekt Premierminister.