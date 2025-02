Geheimes Munitionslager entdeckt – Spur führt in die Politik

Ermittlungen gegen Rechtsextreme in Österreich

Aktualisiert am 15.02.2025 - 02:48 Uhr

Ein SEK im Einsatz (Symbolbild): In Österreich gibt es nach einem Munitionsfund neue Ermittlungen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten. (Quelle: Reichwein/imago-images-bilder)

Die Untersuchungen gegen die rechtsextremen "Sächsischen Separatisten" weiten sich aus. Nach einem Munitionsfund in Österreich wird gegen einen weiteren Mann ermittelt.

In Österreich ist im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechtsextreme Gruppe "Sächsische Separatisten" ein Munitionsdepot ausgehoben worden. Offenbar ist auch ein Mitarbeiter des Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ) in den Vorfall verwickelt.

Wie österreichische Medien, darunter der "Standard" berichten, hat der Verfassungsschutz in einem Forsthaus im Bezirk Krems-Land neben NS-Devotionalien auch Munition gefunden. Der in Verdacht geratene Mitarbeiter hatte zum Zeitpunkt der Durchsuchung dort seinen Wohnsitz gehabt. Hauptmieter war sein Vater.

Familie wohnte offenbar in "Rückzugsort"

Deutsche Behörden ermitteln schon länger gegen eine Gruppe, die sich "Sächsische Separatisten" nennt, begonnen. Bei einer Razzia im November wurden mehrere Personen festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. In Österreich wurden zwei Söhne des mittlerweile verstorbenen früheren FPÖ-Chefs in Niederösterreich, Hans Jörg S., in Haft genommen. Jetzt ist mit dem Nationalrats-Mitarbeiter ein weiterer Sohn ins Visier der Ermittler gerückt. Zu der Gruppe sollen auch drei ehemalige AfD-Mitglieder gehören.