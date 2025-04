Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Montag beginnt ein Monopolprozess gegen den Facebook-Konzern Meta. Es stehen Milliarden auf dem Spiel. Meta-Chef Mark Zuckerberg rückt deshalb immer näher an Trump.

Für den Facebook-Konzern Meta und seinen Chef Mark Zuckerberg steht ab diesem Montag das ganze Geschäftsmodell auf dem Spiel. Ein Gericht in Washington verhandelt eine Klage der US-Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC): Meta soll den Chatdienst WhatsApp und die Fotoplattform Instagram gekauft haben, um widerrechtlich die eigene Monopolstellung zu schützen. Deshalb fordert die FTC Konsequenzen – bis hin zu einer Rückabwicklung der Übernahmen. Angesichts dieses Risikos will Zuckerberg in dem Prozess offenbar nichts dem Zufall überlassen.

So rückte er zuletzt immer näher an das Zentrum der US-Macht: Mehrfach wurde er in der Hauptstadt und in Mar-a-Lago gesehen, der Residenz von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Florida. Der Zweck seiner Besuche war Berichten zufolge, die US-Administration von der Klage gegen Meta abzubringen. Zuletzt war der 40-Jährige Anfang April im Weißen Haus. Wie das US-Portal "Politico" zuerst berichtete, hat Zuckerberg Anfang des Jahres sogar eine 23-Millionen-Dollar-Villa in Washington gekauft. Der Facebook-Gründer plant wohl längere Aufenthalte in der Stadt. Kann er so eine Strafe für Meta abwenden?

Mark Zuckerberg ist nun Nachbar des US-Vizepräsidenten

Laut "Politico" war der Kauf das drittteuerste Immobiliengeschäft, das jemals in Washington getätigt wurde. Zunächst sei der Käufer im Geheimen geblieben, kurz nach dem Deal wurde das Haus zudem beim Kartendienst Google Maps unkenntlich gemacht. Anhand von Flugdaten des Meta-CEOs sei der Verdacht aber schnell auf Zuckerberg gefallen.

Meta bestätigte "Politico" den Immobiliendeal Anfang April und begründete das Geschäft folgendermaßen: "Mark und Priscilla haben ein Haus in Washington, D.C., gekauft, was es Mark ermöglicht, mehr Zeit dort zu verbringen, während Meta die Arbeit an politischen Themen im Zusammenhang mit der amerikanischen Technologieführerschaft fortsetzt." Priscilla Chan ist die Ehefrau von Mark Zuckerberg, das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Dem Immobilienportal "Builder" zufolge residieren Zuckerberg und Chan in Washington in einer dreiteiligen, backsteinfarbenen Villa mit 1.430 Quadratmetern Wohnfläche, fünf Schlafzimmern sowie sieben Badezimmern. Das Grundstück misst demnach rund 4.000 Quadratmeter. Das Anwesen soll über einen Basketballplatz, einen Poolkomplex, einen Gemüsegarten sowie eine Feuerstelle verfügen. Die Firma Robert Gurney Architect war für die Gestaltung zuständig.

Und auch die Nachbarschaft im Viertel Woodland Normanstone ist nobel: Gegenüber dem Anwesen liegt die Residenz des Vizepräsidenten JD Vance. Die Fahrtzeit zum Weißen Haus beträgt lediglich zwölf Minuten.

Immer mehr Tech-Unternehmer kaufen in Washington

"Politico" berichtet von einem Trend unter den Superreichen aus der US-Techbranche, die bereits während der ersten Amtszeit Trumps und verstärkt im vergangenen Jahr Häuser in der Hauptstadt erstanden hatten. Darunter sind Amazon-Gründer Jeff Bezos, der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt sowie die Paypal-Co-Gründer Peter Thiel und David Sacks. Die Tech-Unternehmer verbindet wohl eine Motivation: Sie suchen die Nähe zur Macht und schmeicheln Donald Trump, wo es nur geht.

Der Washingtoner Immobilienexperte Tom Daley sagte "Politico" dazu: "Es ist die ultimative Verbeugung vor dem Mann im Weißen Haus." Der Trend erinnere ihn an die Zeit, "als das Trump Hotel noch das Trump Hotel war". Damals habe Trump stets gewusst, wer in seinem Haus nächtigte. "Ich bin sicher, dass er es als ultimatives Kompliment auffasst", sagte Daley über den US-Präsidenten. Kann Zuckerberg mit seinem 23-Millionen-Kauf Trump also bezirzen?

Die US-Handelsbehörde beobachtet Meta schon seit Langem