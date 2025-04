Polen verbietet das Fotografieren kritischer Infrastruktur

Aktualisiert am 17.04.2025 - 13:43 Uhr

Vorsicht beim Fotografieren von Brücken, Kraftwerken und Flughäfen in Polen. Eine neue Verordnung verbietet Aufnahmen vieler solcher Objekte. So will sich Polen besser gegen Spionage schützen.