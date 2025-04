Schlacht bei Pokrowsk Motorrad-Sturm des Kremls endet im Desaster

18.04.2025

Mit Motorrädern und gepanzerten Fahrzeugen versuchten russische Truppen offenbar, die Frontlinie zu durchbrechen. Die ukrainische Nationalgarde schlug sie zurück.

Die ukrainische Nationalgarde soll einen großangelegten Angriff russischer Truppen bei Pokrowsk in der Region Donezk abgewehrt haben. Nach Angaben von Kommandeur Oleksandr Piwnenko setzte die 14. Brigade gepanzerte Fahrzeuge, Motorräder und ganze Kompanien russischer Soldaten außer Gefecht. "Die Verteidiger der 14. Brigade der ukrainischen Nationalgarde 'Tscherwona Kalina' haben den mechanisierten Großangriff der russischen Besatzer in Richtung Pokrowsk mit starken Kräften abgewehrt", heißt es in einer Mitteilung.

"Diesmal waren es hauptsächlich gepanzerte Kampffahrzeuge und Motorräder. Außerdem waren etwa zwei Kompanien an Soldaten im Einsatz", erklärte Piwnenko gegenüber dem Sender Freedom. Laut Piwnenko erlitt die russische Armee schwere Verluste. Demnach wurden mehr als 240 Soldaten "getötet oder kampfunfähig gemacht". Die Zahl der zerstörten Fahrzeuge sei ebenfalls beachtlich: unter anderem 96 Motorräder, 21 gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Artilleriesysteme.

Die ukrainischen Verteidiger veröffentlichten ein Video, das die Zerstörung von Militärfahrzeugen zeigt. Die Aufnahmen können jedoch nicht unabhängig verifiziert werden.

"Hat es schon lange nicht mehr gegeben"

"Dies war das erste Mal, dass es einen so großangelegten mechanisierten Angriff gab", sagte Mykola Kowal, Presseoffizier der Brigade, dem Sender Suspilne. "Früher stürmten sie mit fünf bis acht Einheiten, aber so viele – Ausrüstung, Motorräder, Infanterie, alles – hat es schon lange nicht mehr gegeben."

Der Abschnitt bei Pokrowsk ist aktuell eines der am heftigsten umkämpften Gebiete in der Ukraine. Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrsky, Fortschritte in der Region gemeldet. In den vergangenen Wochen seien rund 16 Quadratkilometer rund um die Orte Udachnoe, Kotlino und Shevchenko zurückerobert worden.

Russland versucht seit dem Herbst neue Taktik

Nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) setzt Russland seit dem Spätherbst 2024 verstärkt auf mechanisierte Angriffe mit zivilen Fahrzeugen, Motorrädern und Geländewagen. Diese seien, so die russische Propaganda, schnell und schwerer von ukrainischen Drohnen zu treffen.