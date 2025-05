Rumänien: Regierungskrise nach Teilsieg von Rechtspopulist

Der rechte Präsidentschaftskandidat George Simion hat die absolute Mehrheit verpasst und muss am 18. Mai in eine Stichwahl. (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Teil-Sieg des extrem Rechten Simion in der ersten Runde der Präsidentenwahl gibt es keine gemeinsame Position aller demokratischen Parteien gegen ihn. Die Stichwahl findet am 18. Mai statt.

Nach dem Sieg des extrem rechten Kandidaten in der ersten Runde der Präsidentenwahl in Rumänien ist die Regierung in dem EU- und Nato-Land in eine Krise geraten. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Marcel Ciolacu trat zurück, nachdem der Kandidat seiner Partei PSD in der ersten Wahlrunde ausgeschieden war. Die bürgerlich-sozialdemokratische Regierungskoalition, zu der auch die bürgerliche Partei PNL gehört, ist damit faktisch zerbrochen. Die Minister bleiben aber vorläufig im Amt.