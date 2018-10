Khashoggis Verlobte schreibt rührende Abschiedsbotschaft

Während der saudische Journalist Jamal Khashoggi in im Konsulat von Saudi-Arabien verschwand, wartete seine Verlobte Hatice Cengiz auf ihn – vergeblich. Nun gedenkt sie ihrem verstorbenen Verlobten auf Twitter.

Mit einer Botschaft auf der Nachrichtenplattform Twitter hat Hatice Cengiz sich von ihrem verstorbenen Verlobten Jamal Khashoggi verabschiedet. Vor drei Wochen war der saudische Journalist in Istanbul im Konsulat von Saudi-Arabien verschwunden. Inzwischen scheint festzusehen, dass er dort getötet wurde – doch die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht geklärt.

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq