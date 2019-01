Mord an Vizechef einer Jugendbewegung

Russischer Politiker im Föderationsrat festgenommen

30.01.2019, 12:15 Uhr | dpa

Zwei Morde sollen auf das Konto eines russischen Politikers gehen – deshalb wurde er im Föderationsrat festgenommen. Es sind nicht die einzigen Verbrechen, die dem Mann vorgeworfen werden.

Wegen Mordes ist ein russischer Politiker aus dem Nordkaukasus am Mittwoch im Föderationsrat in Moskau festgenommen worden. Das bestätigten die Ermittlungsbehörden. Der Senator Rauf Araschukow wird demnach verdächtigt, 2010 an zwei Morden in seiner Heimat beteiligt gewesen zu sein.

Eines der Opfer war den Ermittlern zufolge Vizechef einer Jugendbewegung. Außerdem soll der Politiker Dokumente gefälscht haben, auf deren Grundlage er Mitglied des Föderationsrates für die Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien wurde, hieß es in russischen Medienberichten.







Zuvor hatte der Föderationsrat die Immunität des 32-Jährigen aufgehoben. Dort saß er den Angaben nach seit 2016. Er war Mitglied des Ausschusses für Wirtschaftspolitik.