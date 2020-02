Terrorverdacht: Mann nach Messerangriff in London erschossen

In London hat die Polizei einen Mann erschossen. Er hatte zuvor zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt. Die Beamten gehen von einem Terrorhintergrund der Tat aus.

Die Polizei in London hat am Sonntag einen Mann erschossen, der mehrere Menschen niedergestochen haben soll. Sie sprach von einem terroristischen Hintergrund. Der Mann sei von bewaffneten Polizisten in Streatham im Süden der Hauptstadt erschossen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Umstände würden untersucht. Die Menschen seien aufgerufen, die Gegend zu meiden. Die Situation sei noch völlig unübersichtlich, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur zunächst.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates