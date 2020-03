Urnengang am Montag

Israel droht ein Patt – auch nach der dritten Wahl in einem Jahr

01.03.2020, 20:47 Uhr | dpa

Wahlplakat von Blau-Weiß in Ramat Gan: In Umfragen liegt Netanjahus Likud-Partei in etwa gleichauf mit dem Mitte Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz. (Quelle: Debbie Hill/UPI Photo/imago images)

Es ist die dritte Wahl in einem Jahr in Israel. Bisher ist es den Politikern nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Aktuelle Umfragen zeigen: Es wird auch diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Zwei Wochen vor Beginn eines Korruptionsprozesses gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wählen Israels Bürger am Montag ein neues Parlament (Knesset). Der 70-jährige Netanjahu strebt trotz der Vorwürfe eine fünfte Amstzeit als Regierungschef an. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem israelischen Kan-Sender betonte Netanjahu, er werde sich im Falle eines Wahlsiegs nicht um Immunität vor Strafverfolgung bemühen.

Israel steckt seit einem Jahr in einer schweren Politkrise, es ist bereits die dritte Wahl in diesem Zeitraum. Nach Wahlen im April und September 2019 scheiterte die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechts-religiösen Lager. Beide konnten sich keine Mehrheit von mindestens 61 der 120 Sitze im Parlament sichern.

Nach Umfragen ist auch diesmal mit einem ähnlichen Ausgang zu rechnen. Netanjahus Likud-Partei liegt demnach etwa gleichauf mit dem oppositionellen Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz. Königsmacher ist erneut Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman.

Durchsetzung des Trump-Plans

Netanjahu strebt im Falle eines Wahlsiegs die Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie des Jordantals an. Diesen Schritt sieht der am 28. Januar veröffentlichte Plan des US-Präsidenten Donald Trump vor. Der Plan stellt auch den Palästinensern einen eigenen Staat in Aussicht, allerdings ist dieser mit harten Auflagen für die Palästinenser verbunden. Die Palästinenserführung hat Trumps Plan kategorisch zurückgewiesen, aus ihrer Sicht bevorteilt er in allen strittigen Fragen Israel. Gantz hat erklärt, er werde sich nach der Wahl für eine Umsetzung des Trump-Plans "in Zusammenarbeit mit anderen Ländern in unserer Region" einsetzen.

Bei der Wahl der 23. Knesset treten insgesamt rund 30 Listen an. Die Sperrklausel liegt bei 3,25 Prozent. Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Landesweit stehen mehr als 10 600 Wahllokale zur Verfügung. Die meisten davon sind von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr (MEZ) geöffnet.

Auswirkungen des Coronavirus

In mehreren Städten sollen auch besonders geschützte "Wahlzelte" aufgestellt werden, in denen Israelis abstimmen können, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden.

Mit der Schließung der Wahllokale um 21Uhr deutscher Zeit wird mit ersten Prognosen gerechnet. Die offiziellen Ergebnisse werden eine Woche nach der Wahl veröffentlicht.