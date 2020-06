Boykott durch Opposition

Serbien: Partei von Präsident Vucic gewinnt Wahl deutlich

21.06.2020, 21:34 Uhr | dpa

Aleksandar Vucic bei der Stimmabgabe: Der serbische Präsident steht in der Kritik, da er das Land zunehmend autoritär regiert. (Quelle: Marko Djurica/Reuters)

Erwartungsgemäß hat die Serbische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vucic die Parlamentswahl im Land deutlich gewonnen. Die Opposition boykottierte die Wahl in großen Teilen.

Die Partei von Präsident Aleksandar Vucic hat am Sonntag die Parlamentswahl in Serbien erwartungsgemäß haushoch gewonnen. Nach einer Hochrechnung der Belgrader Wahlforschungsgruppe Cesid kam die Präsidentenpartei SNS (Serbische Fortschrittspartei) auf eine absolute Mehrheit von 63 Prozent. Die Wahl nach Ablauf des vierjährigen Mandats des Parlaments hätte am 26. April stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Ein wesentlicher Teil der Opposition boykottierte den Urnengang. Ihre Vertreter sahen die Voraussetzungen für freie und faire Wahlen nicht gegeben. Vucic regiert seit 2014 als Ministerpräsident und seit 2017 als Präsident zunehmend autoritär über das Balkanland. Die meisten Medien werden von ihm und seinen Geschäftsfreunden kontrolliert. Mit dem Zugriff auf die staatlichen Ressourcen sichern sich Vucic und die seit 2012 regierende SNS eine übermächtige Präsenz in der Öffentlichkeit.