Terror in Wien

Weiteres Opfer stirbt nach Anschlag – Festnahmen im Täterumfeld

03.11.2020, 08:38 Uhr | ds, dpa, AFP

"Sympathisant der Terrormiliz IS": Was über den Terroranschlag in Wien bisher bekannt ist.

In Wien sind am Montagabend bei einem terroristischen Anschlag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Der österreichische Innenminister informierte am Dienstagmorgen, was bisher bekannt ist. (Quelle: t-online/Reuters)

Mitten in der österreichischen Hauptstadt fallen Schüsse, es gibt mehrere Tote und Verletzte. Ein Terrorist wird erschossen. Ob er Mittäter hatte, ist unklar.

Nach dem Terroranschlag in Wien ist nach Angaben des österreichischen Innenministers ein weiteres Opfer gestorben. Damit wurden bei der Bluttat am Montagabend insgesamt vier Passanten getötet – zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA am Dienstagmorgen. Zudem wurde der Täter von der Polizei erschossen. Bei Hausdurchsuchungen "im Umfeld des Täters" seien mehrere Menschen festgenommen worden.

Die Behörden sprachen außerdem von mehr als einem Dutzend zum Teil schwer verletzten Menschen, darunter auch ein Polizist. Ob ein oder mehrere Attentäter beteiligt waren, ist aus Sicht der Behörden weiter unklar. Sie gehen von einem islamistischen Motiv aus.

Die Terrorattacke gehe auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen. Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1.000 Beamte seien in Wien im Einsatz. "Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt", sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Sechs Tatorte in der Innenstadt

Der Angriff hatte gegen 20 Uhr in der Seitenstettengasse begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs waren. Dort befindet sich auch eine Synagoge. Hier wurde auch ein Polizist angeschossen. Der Polizei zufolge gab es insgesamt sechs verschiedene Tatorte in der Innenstadt von Wien: Seitenstettengasse, Graben, Fleischmarkt, Bauernmarkt, Salzgries und Morzinplatz.

Es sei "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden – vor allem auf Menschen, die draußen saßen. Der angeschossene Polizist befinde sich im Krankenhaus, sei aber außer Lebensgefahr, bestätigte die Polizei. Ein Korrespondent des ORF berichtete, der erschossene mutmaßliche Täter habe vor der Ruprechtskirche gelegen.

Vier Tote bisher bestätigt

Zunächst war von einem toten Passanten die Rede gewesen. Im Laufe der Nacht sei zudem eine Frau in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig im ORF mit.



Am Dienstagmorgen bestätigte Innenminister Nehammer ein drittes Todesopfer. Der erschossene Attentäter habe einen Sprengstoffgürtel getragen, der sich aber als Attrappe herausstellte. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war "sehr umfassend vorbereitet", wie Ludwig erklärte.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

Motive der Täter zunächst unklar

Zu den Motiven der Täter gab es in der Nacht zu Dienstag zunächst keine Informationen. Am frühen Abend war befürchtet worden, dass die Synagoge in der Seitenstettengasse Ziel des Angriffs gewesen sein könnte, nachdem Augenzeugen von Schüssen in der Nähe des Gotteshauses berichtet hatten.

In den sozialen Netzwerken folgten am Abend Spekulationen über einen islamistischen Hintergrund. Die "Bild"-Zeitung berichtete mit einem verpixelten Bild, dass der Haupttäter wahrscheinlich ein IS-Anhänger sei.

Möglicherweise weitere Täter auf der Flucht

Auch nach Mitternacht gab es noch keine Entwarnung. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war weiträumig abgesperrt. Die Wiener Innenstadt wurde zu einer "roten Zone" erklärt, die nach internationalen Erfahrungen am anfälligsten für weitere Taten sei. An die Bürger appellierten die Behörden, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Neben der Polizei waren auch Soldaten zum Objektschutz im Einsatz. Innenminister Nehammer erneuerte den Appell an die Wiener in der Nacht: "Meiden sie die Innenstadt." Auch die Schüler müssten nicht zur Schule gehen, wenn sie oder die Eltern das nicht wollten.

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, kündigte an, dass die Kontrollen an den österreichischen Grenzen verstärkt würden. Innerhalb Wiens sollten nach seinen Angaben Straßensperren errichtet werden.

Videos und Bilder kursieren im Netz

Auch kursierten in der Nacht etliche Videos und Bilder, die angeblich Szenen des Angriffs zeigten, im Netz. Auf einem Video eines Augenzeugen war eine am Boden liegende Person und eine große Blutlache vor einem Lokal zu sehen. Ein anderes Video zeigte einen maskierten Schützen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte.



Terror in Wien: Ein Video zeigt einen Mann, der mit einem Gewehr durch die Innenstadt geht und Schüsse abgibt. (Quelle: Screenshot)

Weitere Bilder zeigten offenbar die Festnahme von vier Personen in der Wiener Innenstadt. Die Männer knien mit nacktem Oberkörper und erhobenen Händen auf dem Boden. Was es damit auf sich hat, ist unklar.



Festnahme: Im Graben, einer der bekanntesten Straßen Wiens, überwältigte die Polizei vier Männer. Sie mussten sich zunächst am Oberkörper frei machen – aus Sorge vor möglichen Sprengstoffwesten. (Quelle: Twitter/SVNewsAlters)



Die Polizei rief die Bevölkerung in der Nacht erneut dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. "Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Zudem wurde darum gebeten, übers Internet keine Gerüchte zu verbreiten. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!"

In der Gegend um den Tatort harrten auch am späten Abend und in der Nacht weiter viele Gäste in den Lokalen aus und warteten auf das Signal der Polizei zum Verlassen. Über der Innenstadt kreisten Helikopter. Der öffentliche Nahverkehr im Zentrum der Hauptstadt wurde komplett eingestellt.