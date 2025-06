Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie stabil ist das Regime im Iran nach den Angriffen der israelischen Armee und der US-Luftwaffe? Ein Experte ordnet ein und erklärt, wie die Bevölkerung dort nun auf die Staatsführung blickt.

Zwölf Tage dauerten die Angriffe auf den Iran. Das Ausmaß der Zerstörungen ist immer noch unklar. Ebenso die Chancen der Zivilgesellschaft auf einen Umsturz im Land. Denn viele Iraner lehnen das autoritäre Regime ab. Große Aufstände gab es zuletzt aber nicht mehr.

Der Iran-Experte Mohammad Reza Farzanegan spricht im t-online-Interview über mögliche Solidarisierungseffekte mit dem Regime nach den Luftschlägen und darüber, warum einem möglichen Aufstand im Iran eine starke Mittelschicht fehlt. Zudem verrät er, wie wahrscheinlich ein baldiger Machtwechsel ist.

t-online: Herr Farzanegan, wie steht die iranische Bevölkerung zum Atomprogramm?

Mohammad Reza Farzanegan: Vor dem Zwölf-Tage-Krieg hat die Gesellschaft das Programm noch positiv gesehen. Viele Iraner stellen sich nun aber die Frage, was die vielen Investitionen in das Atomprogramm gebracht haben. Man produziert weder viel Strom aus Atomkraft, noch hat man eine Atombombe. Und nun haben Israel und die USA plötzlich einen Großteil der Anlagen zerstört. Aus nationaler Sicht ist das ein herber Verlust an Ressourcen.

Wie überraschend kamen die Angriffe auf die Anlagen für den Iran?

Die Führung in Teheran war eigentlich darauf eingestellt, mit den USA weiterzuverhandeln. Dann begannen zwei Tage vorher die Angriffe. Das Regime wurde also ziemlich überrascht, trotzdem gelang es ihm schon in den ersten Tagen nach dem Angriff, die Lage im Innern zu stabilisieren.

Was waren die Gründe für die Angriffe?

Ein Hauptgrund war: Man wollte das Land destabilisieren. Denn innerhalb des Iran gibt es eine wachsende Unzufriedenheit mit dem Regime, insbesondere mit der schlechten wirtschaftlichen Situation – die den Sanktionen gegen den Iran geschuldet ist. Die Angriffe sollten einen Aufstand auslösen und das Land in einem ähnlichen Chaos versinken lassen wie Syrien. Doch das syrische Szenario hat sich nicht wiederholt.

Wie hat sich die Stimmung seit Kriegsausbruch verändert?

Die Gefühle sind gemischt. Einerseits hat die Bevölkerung unter den erheblichen Angriffen durch Israel gelitten und sich entsprechend stark um ihr Leben gesorgt. Das hat zu einem negativen Bild Israels in der iranischen Gesellschaft geführt. Andererseits hat es auch den sogenannten "Rally 'round the flag"-Effekt, bei dem sich Menschen bei äußeren Angriffen mit ihrer Regierung solidarisieren, und die Betonung nationaler Interessen verstärkt. Aber natürlich kritisieren die Menschen auch die Unfähigkeit der Regierung, das zivile Leben wirksam gegen solche Angriffe zu schützen.

(Quelle: Universität Marburg) Zur Person Prof. Dr. Mohammad Reza Farzanegan ist stellvertretender geschäftsführender Direktor des Centrum für Nah- und Mittelost-Studien der Universität Marburg. Er ist dort Professor für die Wirtschaft des Nahen Ostens. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Iran, wo er selbst herkommt und seine akademische Laufbahn begann.

Was genau meinen Sie?

Die Menschen werfen der politischen Führung des Landes vor, einen Krieg in Kauf genommen zu haben, ohne in der Lage zu sein, das eigene Volk zu schützen. Es gab etwa viel zu wenig Schutzräume. Viele Iraner fragen sich, wofür die Staatsführung diesen enormen Überwachungsapparat aufgebaut hat, wenn es israelischen Diensten leicht möglich war, ein weitverzweigtes Netzwerk im Land aufzubauen. Zudem hinterfragen die Menschen die Einmischungen in Konflikte außerhalb des Landes. Was hat es in Syrien oder dem Libanon gebracht? Nichts! Weder wirtschaftlich noch politisch.

Geben die Menschen dem eigenen Regime also auch die Schuld am Ausbruch des Kriegs?