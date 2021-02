Nawalny vor Gericht

Putin schickt seine Schlägertruppe gegen friedliche Demonstranten

02.02.2021, 12:45 Uhr | dpa, AFP, lw, dru

Junger Demonstrant an ein Polizeifahrzeug gepresst: Die Sondereinheit OMON nahm Dutzende Demonstranten vor dem Stadtgericht in Moskau fest. (Quelle: Denis Kaminev/AP/dpa)

Heute entscheidet ein Gericht darüber, ob die Bewährungsstrafe des Kremlkritikers Alexej Nawalny in eine Haftstrafe umgewandelt wird. In der russischen Hauptstadt haben sich bereits Anhänger zu Protesten versammelt.

Unter einem beispiellosen Polizeiaufgebot hat in Moskau der international umstrittene Prozess über eine lange Haft gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny begonnen. Vor dem Moskauer Stadtgericht bezogen am Dienstag Hundertschaften der auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierten Sonderpolizei OMON Stellung. Die Einheit, die zur russischen Nationalgarde gehört und direkt dem Innenministerium untersteht, ist für ihr rigoroses Vorgehen und ihre Brutalität berüchtigt.

Vor dem weiträumig abgesperrten Gerichtsgebäude nahm die "Mobile Einheit für Sonderaufgaben" Dutzende Menschen ohne erkennbaren Anlass in Gewahrsam, wie auf Livebildern zu sehen war. Viele Menschen würden wahllos aufgegriffen, berichtete eine dpa-Reporterin. Diese Demonstrantin etwa hält schlicht ein Plakat mit der Aufschrift "Freiheit für Nawalny" in den Händen – und wird dafür von der Polizei abgeführt:

Auch mehrere Journalisten wurden festgenommen, wie Bilder zeigten. Ein Reporter der Plattform "Avtozak" schrieb auf Telegram, er hätte sich gegenüber der Polizei mit einem Presseausweis ausgewiesen – und sei dennoch mitgenommen worden. Das Foto zeigt ihn mit Mitgefangenen in einem Polizeitransporter.

Nawalnys Team und andere Gruppen hatte zu der Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude aufgerufen. Die Menschenrechtsgruppe OVD-Info gab die Zahl der Festnahmen am frühen Nachmittag (Ortszeit) mit über 230 an. Zufahrtsstraßen zum Gerichtsgebäude waren ebenfalls gesperrt, es standen zahlreiche Gefangenentransporter bereit. Viele Experten sehen in dem Prozess einen neuen Versuch, den Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin zum Schweigen zu bringen.

Rigoroses Vorgehen: Mitglieder der Sonderpolizei nehmen in Moskau Demonstranten fest. (Quelle: Maxim Shemetov/Reuters)



Was Nawalny jetzt droht

Im Innern des Gerichtsgebäudes hält die Verhandlung zur Stunde an. Nawalny ist angeklagt, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen zu haben. Die Strafvollzugsbehörde (FSIN) will deshalb die Strafe in eine echte Haft umwandeln lassen. Sie forderte am Dienstag eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren für den Oppositionspolitiker.



Nawalny wies die Anschuldigungen zurück: "Ich war in Deutschland in Behandlung!", sagte er. Der Strafvollzug wirft dem 44-Jährigen vor, sich während seiner Zeit in Deutschland, wo er sich von einem Mordanschlag mit dem international geächteten chemischen Kampfstoff Nowitschok erholte, nicht bei den russischen Behörden gemeldet zu haben. Dies war Nawalny in einem früheren umstrittenen Strafverfahren zur Auflage gemacht worden.



Prozessbeobachter beschreiben die Dialoge vor Gericht als absurd, Nawalnys Antworten oft als humorvoll. Auf die wiederholte Frage, warum er sich in seiner Zeit in Deutschland nicht gemeldet habe, antwortete Nawalny demnach mit einer einfachen Rückfrage: "Koma?" Als der Richter das Verfahren am Mittag für zwei Stunden unterbrach, bat Nawalny darum, dass ihm jemand Mittagessen hole – von McDonalds.

Der Kremlkritiker war 2014 unter dem Vorwurf der Unterschlagung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Diese Bewährung will die FSIN nun zurückziehen und die Gefängnisstrafe gelten lassen. Da Nawalny einen Teil bereits im Hausarrest abgesessen hat, drohen ihm nach Angaben seines Anwalts noch etwa zweieinhalb Jahre Haft.

Nawalny zu Ehefrau: "Ich bin stolz auf dich"

Zum Prozess kam ebenfalls Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaja, die eine schwarze Gesichtsmaske trug. Nawalny stand in einem Glaskasten im Gerichtssaal und sprach mit seiner Frau, wie der Internetkanal Doschd berichtete. "Sie haben dich im Fernsehen in meiner Zelle gezeigt und erzählt, dass du ständig die öffentliche Ordnung störst. Böses Mädchen! Ich bin stolz auf dich", sagte er demnach. Nawalnaja war bei den Protesten zuletzt zweimal festgenommen worden.







Nawalny überlebte den Giftanschlag im August nur knapp. Der 44-Jährige macht für das Attentat Putin und Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB verantwortlich. Nawalny sieht den Prozess als Strafe des Kremls dafür, dass er nicht gestorben ist. International steht der Protest als politische Inszenierung in der Kritik. Putin und der FSB hatten die Vorwürfe des Anschlags zurückgewiesen.

Kreml kritisiert Einmischung in innere Angelegenheiten



Auch die Kritik am Vorgehen gegen Nawalny hat der Kreml am Dienstag erneut scharf zurückgewiesen. Russland werde "Belehrungen" der EU nicht hinnehmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Die EU, Deutschland und die USA hatten mehrfach die Freilassung Nawalnys gefordert. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte bei Facebook die Anwesenheit mehrerer Diplomaten beim umstrittenen Prozess in Moskau als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands.

Am Sonntag sowie am Wochenende davor hatte es landesweit Proteste gegen Putin und für die Freilassung Nawalnys gegeben. Über 10.000 Menschen wurden insgesamt bei den Demonstrationen festgenommen.