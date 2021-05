Spionageabwehr

Belloni wird erste Frau an der Spitze des Geheimdienstes in Italien

12.05.2021, 22:21 Uhr | dpa

Die Spionageabwehr in Italien wird in Zukunft Chefinnensache: Diplomatin Elisabetta Belloni löst Gennaro Vecchione ab. Die 62-Jährige war auch im Außenministerium bereits Pionierin.

Die Diplomatin Elisabetta Belloni wird die erste Frau an der Spitze des italienischen Geheimdienstes DIS. Sie löse Gennaro Vecchione ab, teilte Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch mit. Zu den Aufgaben der DIS gehören die Bearbeitung nachrichtendienstlicher und sicherheitspolitischer Angelegenheiten im In- und Ausland sowie Spionageabwehr und Cybersicherheit.

Belloni wurde in der Öffentlichkeit bekannt, als sie zwischen 2004 und 2008 den Krisenstab des Außenministeriums leitete. Dabei übernahm sie als erste Frau die Verantwortung für Einsätze, bei denen Italiener im Ausland verletzt oder getötet wurden - sei es bei Anschlägen oder Naturkatastrophen. Zuletzt war die 62-jährige gebürtige Römerin ebenfalls als erste Frau Generalsekretärin im Außenministerium, es ist der höchste Posten, den Karrierediplomaten dort einnehmen können.