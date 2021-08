Am Kopf getroffen

Tschechiens Staatschef Babis mit Eiern beworfen

07.08.2021, 21:41 Uhr | dpa, t-online

Der tschechische Ministerpräsident kämpft aktuell um eine weitere Amtszeit. Kritiker werfen dem Politiker einen schlechten Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Einige haben jetzt den Politiker angegriffen.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis ist bei einem Wahlkampfauftritt mit Eiern beworfen worden. Der Vorfall ereignete sich zwei Monate vor der Parlamentswahl am Samstag an seinem Wohnort Pruhonice bei Prag, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Leibwächter brachten den Regierungschef in ein nahe gelegenes Café.

Babis sagte dem Sender CNN Prima News, er sei von Gegnern der Corona-Maßnahmen angegriffen worden: "Sie haben mich am Kopf getroffen – und eine junge Frau hat einen Becher Bier abbekommen."

Vor dem Auftritt hatten hatten Kritiker des Regierungschefs bereits Hunderte weißer Kreuze auf den Boden gemalt. Sie wollten damit nach eigener Aussage an die mehr als 30.300 Toten der Corona-Pandemie in Tschechien erinnern. Nach der jüngsten Umfragen liegt Babis' populistische ANO in Führung. Sie kann mit 26 Prozent der Stimmen rechnen, gefolgt vom liberalkonservativen Parteienbündnis Spolu (21,5 Prozent). Das Bündnis aus Piraten- und Bürgermeisterpartei käme demnach auf 20 Prozent.