John Hinckley

Freilassung für Reagan-Attentäter in Aussicht gestellt

27.09.2021, 23:22 Uhr | dpa

US-Marshalls eskortieren John Hinckley Jr., als er am 8. August 1981 per Hubschrauber zu einem Marinestützpunkt in Quantico zurückkehrt. (Archivbild). Foto: Barry Thumma/AP/dpa. (Quelle: dpa)