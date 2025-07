Newsblog zur US-Politik Trump fordert MAGA-Anhänger zum Ende von Attacken auf

Von t-online , reuters , afp , dpa Aktualisiert am 13.07.2025 - 12:24 Uhr Lesedauer: 19 Min.

US-Präsident Donald Trump trägt eine MAGA-Mütze. (Quelle: Kevin Lamarque)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Fall Jeffrey Epstein zieht weitere Kreise. Bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde wird ein Landarbeiter schwer verletzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 13. Juli

Loading...

Musk-KI muss sich für Hitler Verherrlichung entschuldigen

Erst kürzlich prahlte Elon Musk mit der Behauptung, dass sein entwickelter Chatbot, die KI-Anwendung Grok "die schlauste KI der Welt sei" und er sie daher künftig auch in Tesla Autos verbauen wolle. Nun muss sich der Betreiber der KI, Musks Start-up xAI öffentlich für antisemitische Äußerungen in dessen Antworten entschuldigen.

Dem voraus gegangen waren eine Reihe von Bildschirmfotos, die Nutzer im Internet veröffentlichten, die zeigten, wie der Chatbot in seinen Antworten teilweise Adolf Hitler verherrlichte und antisemitische Narrative reproduzierte. Nun entschuldigte sich das Unternehmen "für das schreckliche Verhalten" der Anwendung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump stellt ICE-Agenten einen Gewalt-Freibrief aus

Nach einem tödlichen Zwischenfall bei Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kalifornien hat Donald Trump den Einsatzkräften weitreichende Befugnisse eingeräumt. Der frühere US-Präsident kündigte an, ICE-Beamte dürften sich künftig "mit allen notwendigen Mitteln" gegen Proteste verteidigen. Hintergrund ist eine Aktion in Ventura County, bei der es auf zwei Cannabisfarmen zu Auseinandersetzungen mit Demonstrierenden kam. Ein Arbeiter stürzte bei der Flucht vom Dach eines Gewächshauses und starb. Etwa 200 Menschen wurden laut ICE festgenommen – mutmaßlich ohne gültige Aufenthaltspapiere.

Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb Trump, er habe Innenministerin Kristi Noem und Grenzschutzkoordinator Tom Homan angewiesen, gegen Blockierer der Einsätze hart vorzugehen, wie Sie hier lesen können. Wer Proteste organisiere oder sich der Behörde in den Weg stelle, solle künftig verhaftet werden. In seinem Posting bezeichnete er Demonstrierende als "Slimeballs" ("Kotzbrocken"). Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kritisierte die Razzien scharf und sprach von "unmenschlichen Maßnahmen", die "Chaos und Angst" in den Gemeinden stifteten.

Trump fordert Ende der MAGA-Attacken wegen Epstein

US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgefordert, die Attacken auf seine Regierung wegen der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu beenden. "Was ist mit meinen 'Jungs' und in manchen Fällen auch 'Mädels' los?", schrieb Trump am Samstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie haben es alle auf Justizministerin Pam Bondi abgesehen, die einen fantastischen Job macht!", nahm Trump die massiv in der Kritik stehende Bondi in Schutz.

"Wir sind in einem Team, Maga, und mir gefällt nicht, was passiert", fügte Trump an sein rechtes MAGA-Lager ("Make America Great Again", Macht Amerika wieder großartig) gerichtet hinzu. Die USA hätten eine "perfekte Regierung", über die weltweit gesprochen werde – und "egoistische Menschen versuchen, ihr zu schaden, und das alles wegen eines Mannes, der nie stirbt, Jeffrey Epstein", beschwerte sich der US-Präsident.

Trump droht Komikerin mit Entzug der Staatsbürgerschaft

US-Präsident Donald Trump erwägt, seiner langjährigen Rivalin, der Schauspielerin und Komikerin Rosie O'Donnell, die US-Staatsbürgerschaft zu entziehen – trotz eines Urteils des Obersten Gerichtshofs, das ein solches Vorgehen der Regierung ausdrücklich untersagt. "Da Rosie O'Donnell nicht im besten Interesse unseres großen Landes ist, ziehe ich ernsthaft in Erwägung, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen", schrieb Trump am Samstag in einem Social-Media-Post. Er fügte hinzu, dass O'Donnell, die im Januar nach Irland gezogen ist, in Irland bleiben sollte, "wenn sie sie wollen".

Mexiko setzt weiter auf Einigung im Zollstreit mit den USA