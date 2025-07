"Ich erteile ICE die volle Befugnis, sich selbst zu schützen – genauso, wie sie die Öffentlichkeit schützen", schrieb Trump schon am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social. Wer gegen die Operationen der Einwanderungsbehörde protestiere oder diese blockiere, solle künftig verhaftet werden. Innenministerin Kristi Noem und Grenzschutzkoordinator Tom Homan seien entsprechend angewiesen worden. Die Demonstranten bezeichnete Trump in seinem Post als "Slimeballs", was übersetzt in etwa "Kotzbrocken" oder "Schleimbeutel" meint. "Sperrt diese Kotzbrocken ein", schrieb er.