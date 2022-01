Neuer Vorwurf gegen britischen Premier

Keine Isolation trotz Kontakt mit Corona-Infiziertem

04.01.2022, 14:24 Uhr | dpa

Das neue Jahr beginnt für Boris Johnson mit weiteren Vorwürfen: Laut britischen Medien soll der Premier sich nicht isoliert haben, obwohl er engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Die Regierung dementiert.

Auch im neuen Jahr reißen die Vorwürfe gegen Boris Johnson wegen möglicher Regelbrüche nicht ab: Der britische Premier hat sich einem Medienbericht zufolge nach der Aufzeichnung seiner Neujahrsansprache Ende 2020 nicht in Quarantäne begeben, obwohl ein Kameramann danach positiv auf Corona getestet wurde. Der Infizierte soll keine Maske getragen und sich weniger als zwei Meter von Johnson aufgehalten haben, berichtete der britische "Mirror" am Dienstag unter Berufung auf eine der Downing Street nahe stehende Quelle.

Unter diesen Umständen mussten sich Kontaktpersonen gemäß der damaligen Regeln eigentlich zehn Tage lang selbst isolieren. Ein britischer Regierungssprecher sagte, der Kontakt sei nicht so eng und weniger als 15 Minuten lang gewesen, weshalb Johnson sich nicht isoliert habe. Dem "Mirror" zufolge legen Aufnahmen auf dem offiziellen Account der Downing Street im Foto-Netzwerk Flickr jedoch einen längeren und engeren Kontakt nahe.

In den vergangenen Wochen haben mehrere Enthüllungen des "Mirror" und anderer Medien Johnson unter Druck gesetzt. So sollen etwa während der strikten Corona-Lockdowns in der Downing Street mehrere Partys gefeiert worden sein.