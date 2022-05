Tote bei Anschlag in Israel - Hamas lobt blutigen Angriff

Tel Aviv (dpa) - Bei einem neuen Anschlag in Israel sind am Donnerstagabend mindestens drei Menschen get├Âtet worden. Nach Angaben eines Rettungsdienstes gab es bei dem Angriff in der strengreligi├Âsen Ortschaft Elad ├Âstlich von Tel Aviv zudem vier Verletzte.