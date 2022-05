Die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson hat bei den Kommunal- und Bezirkswahlen in Gro├čbritannien schwere Verluste erlitten. Von hoher Symbolkraft waren vor allem die Niederlagen in den Londoner Bezirken Westminster, wo sich die Regierungsgeb├Ąude befinden, und Wandsworth, die seit Jahrzehnten von den Tories regiert worden waren. Dort setzte sich jeweils die gr├Â├čte Oppositionspartei Labour durch.

"Wir haben eine harte Nacht hinter uns in einigen Teilen des Landes, aber andererseits haben wir auch Zugewinne gemacht an Orten, die lange nicht, wenn ├╝berhaupt schon einmal, konservativ gew├Ąhlt haben", sagte Premierminister Boris Johnson am Freitag zu Reportern beim Besuch einer Schule in London. Die Frage, ob er Verantwortung f├╝r die Ergebnisse ├╝bernehme, bejahte er.