Politisch waren derart heftige Ma├čnahmen auch in Rom nicht gewollt. Die Regierung beschloss deswegen j├╝ngst ein Gesetzesdekret zur vorl├Ąufigen - oder wom├Âglich endg├╝ltigen - L├Âsung des Problems: F├╝r die Opfer der NS-Verbrechen auf italienischem Gebiet wird ein Fonds eingerichtet, aus dem die Schadensersatzforderungen beglichen werden sollen. F├╝r das Jahr 2023 werden 20 Millionen Euro bereitgestellt, f├╝r die drei folgenden Jahre jeweils gut 11,8 Millionen Euro.

Das Dekret trat am 1. Mai in Kraft, woraufhin Deutschland in einem am 5. Mai in Den Haag eingegangen Brief den Antrag auf vorl├Ąufigen Rechtsschutz zur├╝ckzog. Die f├╝r Montag und Dienstag geplanten ersten Anh├Ârungen in der au├čergew├Âhnlichen Causa wurden abgesagt.

Jahrelanger Rechtsstreit?

Deutschland interpretiert das Dekret so, dass Italiens Gerichte alle derzeit offenen Vollstreckungsma├čnahmen aufheben m├╝ssen und k├╝nftig nicht mehr gegen deutsches Staatseigentum auf italienischem Boden vorgegangen werden darf. Das schrieb das Ausw├Ąrtige Amt in dem Brief an das Gericht nach Gespr├Ąchen zwischen Rom und Berlin Anfang Mai.

Wegen der drohenden Enteignungen dr├Ąngte die Zeit, daher musste auch zun├Ąchst der zus├Ątzliche Eilantrag gestellt werden. Das Verfahren um die eigentliche Klage k├Ânnte sich nun aber ├╝ber Jahre hinziehen, falls Deutschland seine Klage nicht noch in G├Ąnze zur├╝ckzieht.