Am Freitag sei die Zahl der fieberbedingten TodesfĂ€lle auf 27 gestiegen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Samstag. Wie viele von ihnen tatsĂ€chlich auf eine Corona-Erkrankung zurĂŒckzufĂŒhren sind, blieb aber unklar. Das weithin isolierte und autoritĂ€r gefĂŒhrte Land hatte am Donnerstag zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie offiziell Infektionen mit dem Krankheitserreger bestĂ€tigt.