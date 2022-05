Macrons Regierung steht: Neue Minister für Außen und Verteidigung

Mit der Kabinettsumbildung will der PrĂ€sident ein Zeichen fĂŒr seine zweite Amtszeit setzen. Schwergewichte wie Finanzminister Le Maire bleiben jedoch im Amt. Von der Opposition kommt Kritik.

Frankreichs PrĂ€sident Emmanuel Macron geht mit einer schlankeren Regierung als bisher in seine zweite Amtszeit, wobei mehrere SchlĂŒsselressorts in bewĂ€hrten HĂ€nden bleiben. Bruno Le Maire bleibt Wirtschafts- und Finanzminister, wĂ€hrend GĂ©rald Darmanin weiterhin das Innenministerium und Éric Dupond-Moretti das Justizministerium leiten, wie der ÉlysĂ©epalast am Freitag mitteilte.