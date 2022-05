Baerbock zur Kritik an Ukraine-Politik

Viktor Orbán in einer Videoansprache: Der ungarische Regierungschef hat den Notstand verhängt.

Viktor OrbĂĄn zementiert seine Macht: FĂŒr den neuen Notstand Ă€nderte das ungarische Parlament erst Stunden zuvor die Verfassung. BĂŒrgerrechtler ĂŒben scharfe Kritik.

Ungarns rechtsnationaler MinisterprĂ€sident Viktor OrbĂĄn entscheidet ĂŒber praktisch alle wichtigen Fragen in seinem Land allein. Von ihm hĂ€ngt nicht nur ab, welche Gesetzesvorlagen ins Parlament gelangen. Das Plazet fĂŒr Investitionen, der Höhenflug und Absturz von Karrieren, die Zuteilung und der Entzug von PfrĂŒnden – alles das geht letztlich ĂŒber seinen Schreibtisch.

Bei der MachtfĂŒlle verwundert es auf den ersten Blick, dass OrbĂĄn erste Amtshandlung nach der Vereidigung seiner neuen Regierung die VerhĂ€ngung des Notstands war. Es ging Schlag auf Schlag. Am Dienstag schuf das Parlament ĂŒberhaupt erst per VerfassungsĂ€nderung die Grundlage dafĂŒr – mit der Kreation des "Notstands wegen eines bewaffneten Konflikts, einer Kriegslage oder humanitĂ€ren Katastrophe in einem Nachbarland".

Kurz vor Mitternacht verkĂŒndete das Ungarische Amtsblatt dann den neuen Notstand. Am Mittwoch 00.00 Uhr (MESZ) trat er in Kraft. Die Ukraine, gegen die Russland seit drei Monaten Krieg fĂŒhrt, grenzt unmittelbar an Ungarn.

"Wir dĂŒrfen keine einzige Minute verlieren"

In einem Facebook-Video wandte sich OrbĂĄn an die Bevölkerung. "Wir dĂŒrfen keine einzige Minute verlieren", sagte er, denn in der Nachbarschaft herrsche Krieg. Dies bedeute eine stĂ€ndige Gefahr fĂŒr Ungarn. Die physische Sicherheit der BĂŒrger, aber auch ihre Energieversorgung und ihr Wohlstand stĂŒnden wegen der "BrĂŒsseler Sanktionen" gegen Russland auf dem Spiel. Seine Regierung brauche deshalb maximale Handlungsfreiheit.