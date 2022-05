Aktualisiert am 28.05.2022 - 22:51 Uhr

Washington/Buffalo (dpa) - Zwei Wochen nach der rassistisch motivierten Attacke auf einen Supermarkt im Bundesstaat New York mit zehn Toten hat US-VizeprÀsidentin Kamala Harris die betroffene Gemeinde in Buffalo besucht.

Harris nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann Doug Emhoff an der Trauerfeier fĂŒr eines der Todesopfer teil und besuchte auch den Tatort. Mitte Mai hatte ein SchĂŒtze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz. Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung.