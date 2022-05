"Schwarze, ausgebrannte, halb zerst├Ârte Wohnh├Ąuser blicken mit ihren Fenstern nach Osten und Norden - dorthin, von wo die russische Artillerie schoss", sagte er in einer Videobotschaft. Russland k├Ânne in diese H├Ąuser wie in einen Spiegel schauen. "Um zu sehen, wie viel es in diesen 95 Tagen des Krieges gegen die Ukraine verloren hat", sagte Selenskyj.