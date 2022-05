Am Sonntag im offiziellen Telegram-Kanal des PrĂ€sidenten verbreitete Videoaufnahmen zeigten Selenskyj dabei, wie er Soldaten auszeichnete, die zerstörte Infrastruktur in Charkiw inspizierte, aber auch von der russischen Armee zurĂŒckgelassene ausgebrannte MilitĂ€rfahrzeuge besichtigte. Es ist der erste bekannte Besuch Selenskyjs im Frontgebiet im Osten des Landes seit Kriegsbeginn.

WĂ€hrend Selenskyj sich von der MilitĂ€rfĂŒhrung einen Bericht ĂŒber die operative Lage an der Front geben ließ, sprach er mit Gouverneur Oleh Synehubow ĂŒber die SchĂ€den an zivilen Objekten in der Region. Laut Synehubow wurden in Charkiw und Umland mehr als 2000 HĂ€user zerstört. Immer noch sind 31 Prozent des Territoriums unter russischer Kontrolle. Die ukrainische Gegenoffensive im April und Mai habe zur Befreiung von fĂŒnf Prozent des Gebiets beigetragen, sagte Synehubow.