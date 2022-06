Aktualisiert am 01.06.2022 - 11:18 Uhr

Kopenhagen (dpa) - Gut drei Monate nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine stimmt DĂ€nemark am Mittwoch darĂŒber ab, ob das Land innerhalb der EU in Verteidigungsfragen weiter außen vor bleiben soll oder nicht.