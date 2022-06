Prognosen der Rundfunksender DR und TV2 sahen das Ja-Lager nach Schließung der Wahllokale am Abend zunĂ€chst bei 69,1 beziehungsweise 66,6 Prozent der Stimmen, die Gegenseite bei 30,9 beziehungsweise 33,4 Prozent. Bei einem mehrheitlichen Ja könnte sich DĂ€nemark kĂŒnftig an der europĂ€ischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit - zum Beispiel an militĂ€rischen EU-Missionen - beteiligen. Mit einem vorlĂ€ufigen Ergebnis wurde in den spĂ€ten Abendstunden gerechnet.

DĂ€nemark ist das einzige EU-Land mit einem solchen Verteidigungsvorbehalt. Die Sonderregelung bedeutet, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militĂ€rischen Missionen der EU und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen kann. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch verĂ€nderten Sicherheitslage in Europa waren am Mittwoch knapp 4,3 Millionen DĂ€ninnen und DĂ€nen aufgerufen gewesen, ĂŒber den Vorbehalt abzustimmen.