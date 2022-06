K├Ąmpfe um Sjewjerodonezk Hunderte Zivilisten harren in Bunker unter Fabrik aus Von dpa 03.06.2022 - 09:41 Uhr Lesedauer: 1 Min. Zivilisten in einem Keller in Sjewjerodonezk (Symbolbild): Hunderte sitzen unter der Erde fest. (Quelle: ITAR-TASS/imago-images-bilder)

Wochenlang hielt das Schicksal von ukrainischen Zivilisten in einem Stahlwerk in Mariupol die Welt in Atem. Nun droht eine ├Ąhnliche Situation unter einer Chemieanlage in der umk├Ąmpften Stadt Sjewjerodonezk.

In der umk├Ąmpften Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine verstecken sich nach ├╝bereinstimmenden ukrainischen und russischen Angaben Zivilisten in Bunkern unter einer Chemiefabrik. Die ukrainische Verwaltung des fast an Russland verlorenen Gebiets Luhansk sprach am Donnerstag von etwa 800 Menschen in der Stickstofffabrik Asot.

"Das sind Einheimische, die gebeten wurden, die Stadt zu verlassen, die sich aber geweigert haben. Auch Kinder sind dort, aber nicht sehr viele", sagte Gouverneur Serhij Hajdaj dem US-Sender CNN.

Chemiewerk aus milit├Ąrischer Sicht weniger bedeutsam

Trotz des Vorr├╝ckens russischer Truppen in der Stadt wird die Fabrik weiter von ukrainischen Soldaten verteidigt. Ein Sprecher der prorussischen Separatisten von Luhansk warf den ukrainischen Bewaffneten vor, die Zivilisten in das Werk gelockt zu haben und sie mit Gewalt am Verlassen zu hindern. Das meldete die Agentur Tass.