Bislang gibt es allerdings keine Bestätigung dafür aus Kiew . Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau hat die vollständige Besetzung des Gebiets Luhansk bislang nicht gemeldet. In der Vergangenheit kam die offizielle Bestätigung aus Moskau aber meist kurz nach den Erfolgsmeldungen der örtlichen Besatzungsbehörden.

Rus – eine multiethnische Föderation im Mittelalter

Machthaber Putin leitet von der Erzählung des großrussischen Reiches, das seinen Ursprung vermeintlich in der Rus habe, seine imperialen Ansprüche ab. Die Ukraine, so heißt es aus Moskau immer wieder, sei schon immer Bestandteil Russlands gewesen. Eine eigene ukrainische Kultur oder ein eigener ukrainischer Territorialanspruch existiere historisch nicht. So antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag dem Bürgermeister der ukrainischen Hafenstadt Odessa, Gennadi Truchanow, Odessa sei "unabdingbar mit der russischen Geschichte verwoben". Truchanow hatte zuvor gesagt, Odessa sei keine russische Stadt und werde es auch niemals sein.

Kreml-Offizielle erheben Anspruch auf Großteil der Ukraine

Auch der Berater Putins, Wladimir Medinski, sagte erst am Montag, Russen und Ukrainer "seien ein Volk", das sich "ein geschichtlich begründetes Territorium" teile. Die Ausmaße dieses Territoriums benannte Medinski auch: Demnach beansprucht Russland das Land zu beiden Seiten des Flusses Dnipro – was einem Großteil der heutigen Ukraine entspricht. Inzwischen bedienen sich Kreml-Offizielle wie Peskow, Medinski oder auch Außenminister Sergej Lawrow routiniert der unter Historikern umstrittenen Terminologien. Auch Diktator Putin stellt dies in seinen Reden wiederholt unter Beweis. Erst kürzlich sprach der russische Machthaber beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg am 9. Juni davon, "Russen und die Ukrainer seien in Wahrheit ein Volk", und mehr noch: "Die Ukraine ist Russland".