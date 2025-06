Wladimir Putin: In Russland profitiert man vielerorts von der Kriegswirtschaft. (Quelle: Sergey Bobylev/reuters)

Nach der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 hatten viele Expertinnen und Experten vorausgesagt, dass die russische Wirtschaft infolge internationaler Isolation und der Sanktionspakete der westlichen Verbündeten der Ukraine kollabieren würde. Präsident Putin hingegen setzt alles auf eine Karte: Die gesamte Wirtschaft des Landes ist mittlerweile auf Kriegswirtschaft ausgerichtet – was vielerorts weiterhin für gut gefüllte Taschen bei der russischen Bevölkerung sorgt.

Dies geht aus einem Bericht der deutschen Internetplattform "Dekoder" hervor. Bei dem Kooperationsprojekt handelt es sich um ein journalistisches Medium, in dem deutsche mit russischen und belarussischen Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, um eine vom Kreml unabhängige Berichterstattung über beide Länder zu gewährleisten.

Hohe Löhne im Rüstungssektor

Dem Bericht zufolge wirbt die russische Rüstungsindustrie offensiv um neue Arbeitskräfte. Besonders profitieren Menschen in den russischen Provinzen, wo traditionell viele der Rüstungsbetriebe angesiedelt sind. Einfache Tätigkeiten – etwa als Verlader oder eine Ausbildung zum Näher in Fabriken, in denen Uniformen hergestellt werden – sollen mit Löhnen von umgerechnet etwa zwischen 450 und 550 Euro im Monat vergütet werden. Das liegt deutlich über dem jeweiligen regionalen Medianeinkommen von 2021 – und betrifft zudem Tätigkeiten, die früher zum klassischen Niedriglohnsektor zählten.