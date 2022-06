In Punggye-ri seien vor vergangenen Atomtests ├Ąhnliche Aktivit├Ąten wie zuletzt beobachtet worden, erkl├Ąrte Grossi. Die am Montag mitgeteilten Erkenntnisse st├╝tzten sich auf regelm├Ą├čig aktualisierte Satellitenaufnahmen, sagte er, ohne den Zeitraum der Beobachtungen zu nennen. Das Land erlaubt keine internationalen Inspektionen vor Ort. "Die Fortf├╝hrung des nordkoreanischen Atomprogrammes ist eine eindeutige Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und sehr bedauerlich", sagte der IAEA-Chef. Neben den Hinweisen aus Punggye-ri hat die IAEA auch Anzeichen f├╝r Aktivit├Ąten in Anlagen in Yongbyon, wo in der Vergangenheit Plutonium hergestellt wurde.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits 18 Runden von Raketentests absolviert. Nach s├╝dkoreanischen Angaben testete das Land dabei am 25. Mai offenbar zum zweiten Mal auch eine Interkontinentalrakete. Pj├Ângjang will nach Meinung von Experten das Raketenarsenal modernisieren und m├Âglicherweise auch den Druck auf die USA erh├Âhen, damit diese konkrete Vorschl├Ąge f├╝r neue Verhandlungen vorlegen.