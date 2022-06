Aff├Ąren Boris Johnson ├╝bersteht Misstrauensvotum Von dpa Aktualisiert am 06.06.2022 - 22:20 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der britische Premier Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum stellen. (Quelle: Liam Mcburney/PA Wire/dpa./dpa)

London (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion ├╝berstanden. Doch das Ergebnis war knapper als erwartet.

Nur 211 seiner Fraktionskollegen sprachen dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus. 148 Tory-Abgeordnete votierten f├╝r eine Abwahl Johnsons als Parteichef und damit auch als Premierminister. Er gilt damit als schwer besch├Ądigt.

Ein Misstrauensvotum wird nach den Regeln der britischen Konservativen abgehalten, wenn 15 Prozent der Fraktion dem Premier das Misstrauen ausspricht. Diese Schwelle war am Sonntag mit entsprechenden Mitteilungen von mindestens 54 der 359 Tory-Abgeordneten erreicht worden, wie der Vorsitzende des zust├Ąndigen Parteiausschusses, Graham Brady, am Montagfr├╝h mitgeteilt hatte. Die Abstimmung wurde noch am Abend abgehalten.

"Partygate"-Aff├Ąre

Johnson war unter Druck geraten, nachdem Details ├╝ber teilweise exzessive Partys in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street w├Ąhrend der Corona-Lockdowns ans Licht gekommen waren. Der konservative Politiker hatte die Feiern geduldet und war teilweise sogar dabei gewesen. Ein Untersuchungsbericht warf den Verantwortlichen in der Downing Street F├╝hrungsversagen vor. Johnson musste wegen der Teilnahme an einer illegalen Lockdown-Party eine Geldstrafe zahlen und gilt damit als erster amtierender Premierminister Gro├čbritanniens, der erwiesenerma├čen das Gesetz gebrochen hat.

Es war aber nicht nur die laxe Haltung gegen├╝ber den eigenen Regeln, die Johnsons Gegner in der eigenen Partei auf die Barrikaden gebracht hat. Der Tory-Abgeordnete und langj├Ąhrige Johnson-Weggef├Ąhrte Jesse Norman warf dem Premier unter anderem vor, die Einheit des Landes zu gef├Ąhrden. Den Konfrontationskurs mit Br├╝ssel in der Nordirland-Frage bezeichnete er als "wirtschaftlich sehr sch├Ądlich, politisch t├Âricht und beinahe sicher illegal". Johnsons Plan, Fl├╝chtlinge nach Ruanda abzuschieben, beschrieb er als "h├Ąsslich, wahrscheinlich kontraproduktiv und von zweifelhafter Rechtm├Ą├čigkeit". Eine langfristige politische Agenda habe er hingegen nicht. "Stattdessen versuchst du einfach nur Wahlkampf zu betreiben, indem du st├Ąndig das Thema wechselst und politische und kulturelle Gr├Ąben haupts├Ąchlich zu deinem eigenen Vorteil schaffst", so Norman weiter.