Angriff auf katholische Kirche in Nigeria

Unter den Toten befĂ€nden sich zahlreiche Kinder sowie schwangere Frauen, sagte Oluwole Ogunmolasuyi, ein Lokalpolitiker im sĂŒdwestlichen Bundesstaat Ondo, am Montag. Schwerbewaffnete TĂ€ter hatten die St. Francis Kirche am Pfingstsonntag in der Stadt Owo wĂ€hrend eines Gottesdienstes gestĂŒrmt, wahllos auf die GlĂ€ubigen geschossen und SprengsĂ€tze ausgelöst.