Umweltminister in seinem B├╝ro erschossen

In der Dominikanischen Republik hat ein Mann den Umweltminister Orlando Jorge Mera get├Âtet. Er drang mit einer Schusswaffe in sein B├╝ro ein. Das Motiv ist noch unklar.

Der Umweltminister der Dominikanischen Republik ist in seinem B├╝ro erschossen worden. Der mutma├čliche T├Ąter sei festgenommen worden, er sei mit Orlando Jorge Mera befreundet gewesen, teilte ein Sprecher des Pr├Ąsidialamts in Santo Domingo am Montag mit. Zu den Motiven der Bluttat werde noch ermittelt.