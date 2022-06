Aktualisiert am 07.06.2022 - 08:39 Uhr

Boris Johnsons darf weiter regieren – das Misstauensvotum gegen ihn konnte er ĂŒberstehen. Doch das Ergebnis der Abstimmung ist knapp und die nĂ€chste Krise bahnt sich schon an.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion ĂŒberstanden. Doch das Ergebnis war knapper als erwartet: Nur 211 seiner Fraktionskollegen sprachen dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus. 148 Tory-Abgeordnete votierten fĂŒr eine Abwahl Johnsons als Parteichef und damit auch als Premierminister. Er gilt damit als schwer beschĂ€digt.