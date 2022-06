Am Mittwoch fanden auch weitere Abstimmung zum Gesetzespaket "Fit for 55" statt, mit dem die EU bis 2030 klimasch├Ądliche Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent senken und bis 2050 klimaneutral zu werden will. Eine Reform des EU-Emissionshandels, das Herzst├╝ck der europ├Ąischen Klimapolitik, scheiterte zun├Ąchst. Eine Mehrheit der Abgeordneten lehnte eine geplante Ausweitung des Systems auf Geb├Ąude und Verkehr ab - weil sie die Vorgaben zu lax finden. Das Gesetz wurde zur├╝ck an den Umweltausschuss verwiesen, um einen neuen Kompromiss zu finden. Wichtige Abstimmungen ├╝ber einen CO2-Zoll an den EU-Au├čengrenzen und den Klimasozialfonds f├╝r einkommensschwache Haushalte wurden verschoben.