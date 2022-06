Trump behauptet bis heute ohne Belege, er sei durch Wahlbetrug um den Sieg bei der Pr├Ąsidentenwahl 2020 gebracht worden. ├ťber Wochen versuchte er damals mit fragw├╝rdigsten Methoden, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden nachtr├Ąglich zu kippen. Der Widerstand gegen den Wahlausgang gipfelte in der Attacke auf das Kapitol.

Anh├Ąnger des abgew├Ąhlten Pr├Ąsidenten hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gest├╝rmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um Bidens Wahlsieg zu zertifizieren. Am Rande der Krawalle kamen f├╝nf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump hatte seine Anh├Ąnger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Der Untersuchungsausschuss im Kongress wurde eingesetzt, um die Hintergr├╝nde des Angriffs auf das Kapitol aufzukl├Ąren.