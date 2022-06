Saint-Pierre (dpa) - Die erste Runde der franz├Âsischen Parlamentswahl hat offiziell begonnen. Auf der kleinen franz├Âsischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostk├╝ste ├Âffneten am Samstagmittag (8.00 Uhr Ortszeit) die drei ersten Wahllokale.

Der Gro├čteil der Franz├Âsinnen und Franzosen kann am Sonntag w├Ąhlen. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen ├ťberseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt.