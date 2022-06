Erst vor wenigen Tagen wurden die Auflagen gelockert ÔÇô nun m├╝ssen in der chinesischen Hauptstadt erneut Millionen Einwohner zum Corona-Test. Ausl├Âser sind etwa 200 Ansteckungen in einer Bar.

In Peking m├╝ssen sich Millionen Menschen nach einem Corona-Ausbruch in einer beliebten Bar auf das Virus testen lassen. Im Innenstadtbezirk Chaoyang startete am Montag eine dreit├Ągige Testkampagne unter den rund 3,5 Millionen Bewohnern. An einigen Teststationen bildeten sich mehr als 100 Meter lange Warteschlangen.