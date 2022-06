Jaroslaw Kaczynski gilt als de-facto-Regierungschef Polen. Nun gibt er sein Amt als Vize-Ministerpräsident ab – an seiner Macht wird das wohl wenig ändern.

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, gibt sein Amt als stellvertretender Ministerpräsident ab. Er habe sein Rücktrittsgesuch bei Regierungschef Mateusz Morawiecki eingereicht und dieser habe es angenommen, sagte Kaczynski am Dienstag in einem Interview mit der polnischen Presseagentur PAP. Den für Sicherheitsfragen zuständigen Stellvertreterposten wird Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak übernehmen. Seinen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte verliert Kaczynski damit aber nicht.

"Die wichtigsten Entscheidungen sind getroffen worden"

Kaczynski erklärte, er habe erfüllt, was er sich vorgenommen habe, "die wichtigsten Entscheidungen sind getroffen worden" – wenn auch der Krieg in der Ukraine in diesen Plänen nicht vorgesehen war. Polen wolle sich "ausreichend bewaffnen, sodass ein Angriff auf unser Land völlig unvernünftig ist", sagte der scheidende Vize. Sein Rücktritt hatte er einem Regierungssprecher zufolge schon Anfang Juni angekündigt.