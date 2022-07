Schnelle Johnson-Nachfolge: Der Kampf hat begonnen

Bei der Suche nach einem Nachfolger des britischen Premierministers Boris Johnson setzt die regierende Konservative Partei hohe H├╝rden und dr├╝ckt aufs Tempo. Wie der Vorsitzende des zust├Ąndigen 1922-Komitees, Graham Brady, am Montagabend mitteilte, wurde die Zahl der f├╝r eine Teilnahme notwendigen Unterst├╝tzer aus der Fraktion von acht auf 20 erh├Âht. Bewerbungen werden demnach nur am Dienstag entgegengenommen.

Am Mittwoch soll es bereits zu einer ersten Abstimmungsrunde in der Fraktion kommen. Wer dann die Marke von 30 Stimmen verfehlt, ist aus dem Rennen. Am Donnerstag und kommenden Montag soll der Prozess fortgesetzt werden. Brady zeigte sich zuversichtlich, dass dann bereits die Zahl der Bewerber auf zwei reduziert sein k├Ânnte. Bis zum 5. September sollen dann die Parteimitglieder per Briefwahl entscheiden, wer von den beiden verbliebenen Kandidaten Johnsons Nachfolge als Tory-Parteichef und damit als Premier antritt.