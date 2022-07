Tunesien: Mehrheit wählt neue Verfassung – Präsident baut Macht aus

Auch aus dem Ausland kommt Kritik. So sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag, bei Zivilgesellschaft, Medien und Parteien in Tunesien seien "große Bedenken" über das Referendum und einen Mangel an Transparenz laut geworden. Mit der neuen Verfassung gebe es in dem Land auch eine geringere gegenseitige Kontrolle der Verfassungsorgane, "was den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beeinträchtigen könnte".