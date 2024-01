Aktualisiert am 19.01.2024 - 16:28 Uhr

Ein Netz aus Hunderten Bunkern: Estland, Litauen und Lettland errichten Verteidigungsstrukturen an den Grenzen zu Russland und Belarus. Das ist geplant.

Estland, Litauen und Lettland wollen an ihren Grenzen zu Russland und Belarus rund 600 Bunker bauen. Damit wollen die baltischen Staaten militÀrische Bedrohungen abschrecken und gegebenenfalls abwehren. Das teilte das estnische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Wie die estnische Zeitung "Postimees" berichtete, soll ein Netzwerk aus Hunderten Bunkern entstehen.

"Der Bau der Verteidigungsanlagen gegen die MobilitĂ€t ist ein sorgfĂ€ltig durchdachtes Projekt, dessen Notwendigkeit sich aus der aktuellen Sicherheitslage ergibt", sagte Hanno Pevkur, Verteidigungsminister Estlands. "Der Krieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass neben AusrĂŒstung, Munition und Personal auch physische Verteidigungsanlagen an der Grenze erforderlich sind, um Estland vom ersten Meter an zu verteidigen."