Korruption grassiert in Armee: Wie kriegsfähig ist China?

China plant fortschreitend seinen Weg zur globalen Supermacht – mit einer entsprechenden Armee. Jedoch könnte Korruption in der chinesischen Armee den Weg dorthin wesentlich erschweren.

Die chinesische Führung soll sich nach Bekanntwerden der weitreichenden Korruption in der chinesischen Volksbefreiungsarmee in einem desillusionierten Zustand befinden. Laut einem ehemaligen Marinesoldaten soll zudem die Verteidigungsfähigkeit und Effektivität der chinesischen Waffensysteme erheblich geringer sein als zuvor angenommen.

Laut dem ehemaligen Oberstleutnant Yao Cheng, der 2016 in die USA floh, ist Korruption ein großes Problem in der chinesischen Armee. Demnach wird das Budget für die Beschaffung von Kriegsgeräten oftmals notgedrungen in die Verpflegung des Personals transferiert. "Einige Einheiten haben überhaupt kein Geld [für Verpflegung], und wenn sie Geld brauchen, müssen die Kommandanten der Einheiten für Kriegszwecke vorgesehenes Material für die Verpflegung bereitstellen", sagte Cheng.